شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورهما معا بأحد الحفلات.. هل عادت قصة حب كلو كاردشيان وتريستان طومبسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنت علاقة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان بصديقها السابق لاعب كرة السلة تريستان طومبسون ووالد ابنتها الوحيدة ترو طومبسون، حيث يقضي الثنائي بعض الوقت الممتع معا حتى بعيدا عن طفلتهم " ترو " ، و قد حضرت كلو و طومبسون مؤخرا حفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء ، و قد بدا الثنائي سعيدين ومستقرين معا .

ففي فيديو الذي نشره جوردان كلاركسون صديق تريستان القديم ظهر به طومبسون البالغ من العمر ( 29 عام ) و كلو ذات الـ ( 35 عام ) و هما يقفان بجوار بعضهما البعض أثناء الغناء و ممسكين بهواتفهما و ما لفت الأنظار أن تريستان ظهر وهو يحتضن كلو خلال التقاط الصور التذكارية و كأنها علامة أن علاقتهما تحسنت و أصبحت مثل بداية قصة حبهما . وأشار موقع " TMZ " أن الحفل أقيم في احدي المنازل الفخمة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .

وأكد الموقع أن تريستان يرى كلوي وابنتهما كل يوم ، وقد منحهم انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " فرصة للعيش معا و قضاء وقت اكبر في مشاركة اهتمامتهما .



صورة من داخل عيد الميلاد

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