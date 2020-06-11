شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: صحتى بخير وإصابتى بفيروس كورونا شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين لليوم السابع إن صحته جيدة ولا يعاني من أي شىء وأن إصابته بفيروس كورونا هي شائعة لا يعرف مصدرها، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ويمارس حياته بشكل عادي ولا صحة لما تردد حول إصابته بالفيروس من قريب أو بعيد.

وأضاف شاكر أنه يحضر لمفاجأة جديدة للجمهور وهي أغنية جديدة سيقوم بطرحها في أقرب وقت.

وفي سياق مختلف كان الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج التاسعة إن الفن هو مرآة المجتمع وقوته الناعمة وليس شيئا غير مهم أو تسلية كما يعتقد البعض".

Advertisements

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن له دور فى المجتمع فى ظل أزمة كورونا، كاشفاً عن أنه قريباً سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاءل كبير فى زمن الكورونا، وتابع: "كورونا ابتلاء من ربنا وهو القادر على إزالة هذا البلاء، وجهد الأطباء فى المعامل وأخذ الجميع بالأسباب واتباع الإجراءات الوقائية".

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر به الآن يتطلب جزءًا روحانيا وآخر يعطى تفاؤلا وبسمة للمجتمع، وأن الأزمة ستمر، وتابع: "وأنا قريباً جداً سأطرح أغنية جديدة تتحدث عن التفاؤل فى زمن كورونا"، مشدداً عن الجائحة كشفت لنا أشياء جميلة وكثيرة فى حياتنا، مناشداً الجميع بتغيير سلوكيتهم حتى نتجاوز الجائحة.