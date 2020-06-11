شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم .. 6 صور من رحلة أحمد مالك لأقرب الأماكن لقلب الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد مالك عن مدى عشقه للفيوم، حين تغزل فيها من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر 6 صور من رحلته إلى هناك، وعبر عن مدى سعادته بالوقت الذى يقضيه هناك، حين كتب في تعليقه علي الصور وهو يصفها : " اكتر الأماكن اللي قريبة لقلبي".



احمد مالك

على جانب آخر ينشغل الفنان أحمد مالك حالياً بتصوير دوره فى فيلم "موسى" مع النجم إياد نصار، حيث يتبقى لـ إياد نصار أيام قليلة هو الآخر وينتهى من التصوير بشكل نهائى، كما انتهى مخرج العمل بيتر ميمى، من تصوير نصف أحداث الفيلم بصفة عامة، الذى يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى.



احمد مالك يصور الطبيعة

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فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.



صورة من رحلة احمد مالك

على جانب آخر سبق وحرص الفنان أحمد مالك على توعية متابعيه تجاه فيروس كورونا، حينما نشر مالك عبر حسابه على انستجرام صورة أثناء وقوفه أمام احدى ماكينات الصرف الآلى، وعلق قائلا "كنت ناوي اكتب حاجة فيها هزار عن الفلوس و الحالة المادية، بس لاحظت اني مش في أزمة قوية زي ناس فعلا حياتها ممكن تكون في خطر بسبب الوضع الحالي.. بعدين فكرت في الوضع الحالي"، وأضاف : "مش عارف لو العالم هيتغير او لا بعد اللي بيحصل، بس اكيد هنفهم حاجة جديدة و حتي لو مفهمناش اكيد هنحس... اتمني الخسارة تكون خفيفة علينا و متحمس لليوم اللي هنحتفل بيه بالقضاء على الفيروس".