شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام فى صورة نادرة مع عائلته.. كأنك لم تشاهده من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم جان كلود فاندام واحد من أهم نجوم أفلام الأكشن حول العالم لما قدمه خلال مسيرته من أعمال استطاع من خلال إبراز موهبته في الحركات الصعبة والخطرة جعلته يمتاز بكاريزما خاصة في أفلامه، .. فاندام وبعيداً عن أعماله السابقة أو مشاريعه الفنية القادمة نشر صورة نادرة تجمعه بعائلته عبر حسابه على موقع انستجرام ظهر فيها بشكل مختلف تماماً، بعيداً عما اعتاد عليه متابعيه ومحبوه حيث ظهر مرتدياً نظارة وبطاقم لا يعكس ما يقدمه من أفلام حركة.



فاندام مع عائلته

وكان النجم العالمي جان كلود فاندام استطاع ان يستفيد بوقته في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن من خلال وضع كل تركيزه علي تسجيل مقاطع فيديو نشرها علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب "وهي تحتوي علي تمرينات رياضية لجسد قوي وممشوق بعيد عن تعرض الجسد للترهلات و زيادة الوزن بسبب التواجد بالمنزل لفترات طويلة بدون النشاط اللازم .

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وقد لاقت مقاطع الفيديو التي نشرها علي " يوتيوب " إعجاب قطاع كبير من محبيه و عشاقه من مختلف الأعمار مؤكدين انهها تثير حماسها للقيام بهذه التمرينات علي طريقته املا في فقدان الوزن الزائد .

يذكر أن جون كلود فاندام يعد واحد من أهم وأشهر نجوم الأكشن في عالم هوليوود ، فقد بدء مسيرته الفنية عام 1979 ، و من أبرز الاعمال السينمائية التي قدمها " Beur sur la ville " و " Dragon Eyes " و " The Order " و " In Hell " و " Street Fighter " ، و غيرهم