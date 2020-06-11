شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تسترجع ذكريات تصوير كليب أغنيتها "شو بدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة يارا ذكريات تصوير كليب أغنيتها "شو بدو"، عبر حسابها على تويتر، قائلة "حدث فى مثل هذا اليوم تَصوير كليب أُغنية "شو بدّو" ذكريات حلوة خاصةً فكرة الكليب كتير مهضومة وقريبه من الناس وقريبه من شخصيتى كمان يلا نرجَع نتذكّرها سوا".

وتعد يارا من أكثر النجمات ممن يحرصن على التفاعل مع متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وهو ما ظهر مؤخراً حيث أظهرت يارا جانب جديد في شخصيتها ممثل في حبها للطبخ، وارتدت الزي المناسب له عبر صورة نشرتها عبر حسابها على موقع انستجرام حيث ظهرت فيها أثناء التحضير لوجبة الغداء، حيث علقت علي تلك الصورة بكتابة : "محتارة شو أطبخ اليوم على الغداء هيك شي أكلة حلوة طيّبة شو قولكم اعطوني اقتراحاتكم؟".

كما وجهت المطربة اللبنانية يارا الشكر لجمهورها بعد تهنئتها بعيد ميلادها، التى احتفلت به الاسبوع الماضى حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام : "أنتوا وبعاد حسّستونى إنكم بالقلب ومعى خاصةً بهالليلة اللى حلّيتوها بوجوهكم الحلوة ووجودكم الأحلى".