شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة قديمة بنفس الملابس.. ابنة رجاء الجداوى تدعو لها بالعودة مرة أخرى لمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن صورة قديمة تجمعها بوالدتها وابنتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وظهرن بها بنفس الملابس، متمنية لها الشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا وعودتها إلى منزلها مرة أخرى بعد تحسن وضعها الصحي.





وكانت وجهت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى، الشكر لكل الطاقم الطبي المصاحب لوالدتها فى مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، مؤكدة أنها ما زالت بالرعاية المركزة وحالتها غير مستقرة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"بالرغم من أن امي لسه تعبانة جدا ومازالت في الرعاية إلا إن كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضي".

وتابعت :"ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي ...امي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها علي خير وشفي كل مريض ويرفع عنها وعندهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا".

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وفي وقت سابق، كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، والتى تتواجد بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة بالدور الأول، مؤكدًا أنها ما زالت داخل الرعاية، وحصلت على حقن البلازما، وما زالت على "جهازCPAP"، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين، ولا يستطيع أى طبيب تحديد وقت خروجها من الرعاية حتى الآن.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.