درجات النجم الهندي شاروخان في شهادة البكالوريس تصدم عشاقه.. صورة

رنا صلاح الدين - إذا كنت منزعجًا من درجاتك التي حصلت عليها في الكلية، فبالتأكيد ستجد السلوى والعزاء مهما كان مستواك ومجهودك عندما تشاهد درجات شهادة البكالورس الخاصة بكلية النجم الهندي الكبير شاروخان ستجعلك تشعر بتحسن.

ذكر تقرير لصحيفة “انديان أكسربس”، أن النجم السينمائي شاروخان ذي الشهرة الطاغية في جميع أنحاء العالم، يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية هانسراج (جامعة دلهي)، كما حصل شاروخان فيما بعد على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري من جامعة Jamia Millia Islamia.

قبل بضعة أسابيع، رأينا أن شهادة درجات البكالوريوس لشاروخان تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر الشهادة أن خان سجل 92 درجة في أحد المواد بينما من ناحية أخرى، حصل على 51 فقط باللغة الإنجليزية.

وفقًا لتقرير نشر في Pinkvilla، تمت مشاركة هذه الصورة بمعرفة بوابة إلكترونية يديرها الطلاب تسمى Delhi University Times. على الرغم من أن مصدر الصورة لا يزال غير معروف، إلا أنها تعتبر صورة أصلية.

في سياق اخر، كان خان الذي شوهد في آخر أعماله بعنوان «زيرو»، بمشاركة كل من كاترينا كايف وأنوشكا شارما، قد أطلّ على متابعيه ومعجبيه من الحجر، متوجهًا إليهم عبر «إنستجرام»، بعدد من النصائح التي استلهمها من الفترة الراهنة.