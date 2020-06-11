نور اللبنانية تنشر صورة لوالدها لأول مرة.. هل ورثت منه جمالها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نور متابعيها، ونشرت صورة لوالدها لأول مرة، وذلك احتفالاً بعيد الأب الذي يوافق 21 يونيو سنوياً.

نور ظهرت في الصورة تحتضن والدها، وكتبت معلقة عليها: «عيد أب سعيد لسندي، شكراً على إيمانك الدائم بي ودعمك لي عندما كنت أسعى لتحقيق أحلامي مهما كانت كبيرة، لقد ألهمتني بطريقتك الخاصة لطريقي في الحياة، ممتنة لك لللأبد، أحبك أبي، أحبك يا فيليبوس».

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فانز ومتابعو نور تفاعلوا مع الصورة بشكل واسع عبر تعليقات غازلوا فيها والدها، مؤكدين أنه بالرغم من تقدم عمره، مازال يحتفظ بوسامة ملامحه، كما لفت بعضهم لوجود شبه بين نور ووالدها.

يُذكر أن نور تألقت في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج تامر مرسي، وشاركت نور في بطولته أمام محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وغيرهم.

آخر أعمال نور الدرامية كان مسلسل «رحيم» الذي شاركت في بطولته أمام ياسر جلال، ومحمد رياض، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد إسماعيل أمين، في الوقت الذي كان فيه فيلم «تصبح على خير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك أمام تامر حسني، درة، ومي عمر، والفيم من إخراج محمد سامي.