شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح أغنية «100 حساب» والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 قررت شركة مزيكا تأجيل طرح أغنية "100 حساب" للفنان أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش وذلك لحين التوصل إلى حل لأزمة الأخير مع نقابة المهن الموسيقية.

يأتي تأجيل طرح الأغنية احتراما للنقابة ولمجلس إدارتها ولحين صدور تصريح منها بذلك، وأغنية "100 حساب" تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

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