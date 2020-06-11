«المؤسسة» أول مسلسل ديچيتال يناقش المشاكل المجتمعية وتأثيرها النفسي

الخميس 11 يونيو 2020

انتهى المخرج أحمد الجارحي، من تصوير أولى حلقات مسلسل "المؤسسة"، الذي تدور أحداثه حول مشكلات السوشيال ميديا وتأثيرها النفسي على المجتمع في الفترة الأخيرة، في إطار كوميدي ساخر.



يذكر أن المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم عبد الرحمن جاويش، وعمر أيمن وبدر نور، وبطولة مجموعة من شباب الممثلين بينهم أحمد رجب، وراندا المهندس، وسلمى البنا، وكارين وحيد، ومارك مجدي، وميسرة يحيى.

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تقوم أحداث المسلسل في ثماني حلقات منفصلة متصلة، كل منها تحكي عن مشكلة من مشاكل المجتمع المصري وتأثيرها النفسي ودور السوشيال ميديا في إطار كوميدي وساخر.

ويظهر الفنان الشاب "عمرو وهبة" كضيف شرف أولى حلقات المسلسل، ويفاجئ المسلسل الجمهور بضيف شرف جديد من ألمع النجوم في كل حلقة، يأتي ذلك تأكيدًا على عدم إعلان الجهة الإنتاجية عن أي أسماء لفنانين كأبطال للعمل المرتقب.

جدير بالذكر أنه من المقرر عرض المسلسل على إحدى منصات الڤيديو الرقمية (الديچيتال) فور الانتهاء من تصوير باقي الحلقات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إنتاج المزيد من الأجزاء التالية حال نجاح الجزء الأول عند عرضه على الجمهور.