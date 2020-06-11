«المؤسسة» أول مسلسل ديچيتال يناقش المشاكل المجتمعية وتأثيرها النفسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤسسة» أول مسلسل ديچيتال يناقش المشاكل المجتمعية وتأثيرها النفسي والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
انتهى المخرج أحمد الجارحي، من تصوير أولى حلقات مسلسل "المؤسسة"، الذي تدور أحداثه حول مشكلات السوشيال ميديا وتأثيرها النفسي على المجتمع في الفترة الأخيرة، في إطار كوميدي ساخر.
يذكر أن المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم عبد الرحمن جاويش، وعمر أيمن وبدر نور، وبطولة مجموعة من شباب الممثلين بينهم أحمد رجب، وراندا المهندس، وسلمى البنا، وكارين وحيد، ومارك مجدي، وميسرة يحيى.
تقوم أحداث المسلسل في ثماني حلقات منفصلة متصلة، كل منها تحكي عن مشكلة من مشاكل المجتمع المصري وتأثيرها النفسي ودور السوشيال ميديا في إطار كوميدي وساخر.
ويظهر الفنان الشاب "عمرو وهبة" كضيف شرف أولى حلقات المسلسل، ويفاجئ المسلسل الجمهور بضيف شرف جديد من ألمع النجوم في كل حلقة، يأتي ذلك تأكيدًا على عدم إعلان الجهة الإنتاجية عن أي أسماء لفنانين كأبطال للعمل المرتقب.
جدير بالذكر أنه من المقرر عرض المسلسل على إحدى منصات الڤيديو الرقمية (الديچيتال) فور الانتهاء من تصوير باقي الحلقات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إنتاج المزيد من الأجزاء التالية حال نجاح الجزء الأول عند عرضه على الجمهور.
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