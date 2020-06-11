بدراجة نارية وخوذة وقناع.. براد بيت يندد بمقتل جورج فلويد

الخميس 11 يونيو 2020

وسط الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة إثر واقعة مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، شوهد الفنان براد بيت وهو يشارك في احتجاجا كبيرا في هوليوود.



ونشرت مجلة "DailyMail" خبرا حول انضمام النجم العالمي براد بيت الفائز بجائزة الأوسكار، للاحتجاجات مع اعداد من المتظاهرين يقدر بنحو 50.000 شخص انتشروا في شوارع لوس أنجلوس.

امتطى بيت نجم هوليوود 56 عامًا، دراجته النارية مع خوذة وسترة منقوش عليها اسم جورج فلويد، باندانا كقناع وقفازات للوجه وفقًا للوائح المعمول بها في مكافحة كوفيد ١٩، وعبر المتظاهرون عن سعادتهم بوجود النجم الهوليودي وسط الحشود، وحرصوا على عدم ازعاجه.