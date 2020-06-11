رحيل الفنان المصري محمود مسعود عن عمر ناهز الـ 68 عاما

الخميس 11 يونيو 2020

توفى منذ قليل، الفنان القدير محمود مسعود، عن عمر يناهز الـ 68 عاما، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

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ونعت نقابة المهن التمثيلية‬‫، الفنان ⁧‫محمود مسعود‬⁩، في بيان لها، قائلة: "‬‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

كان أخر تواجد فنى للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لأخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضى. شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد" و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة". وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"امرأة آيلة للسقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد" و" الحب وأشياء أخرى".

يذكر أن الفنان محمود مسعود ولد عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وعمل عقب التخرج في مسرح الطليعة.