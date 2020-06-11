حميد الشاعري يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد الفنان حميد الشاعري، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي أغنية مختلفة من نوعها.

قال الملحن بلال سرور، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أغنيتي مع الفنان الكبير حميد الشاعري سافرلتلها بلاد عشان أحطلها وجهة نظر جديدة .. إستنوها".

يذكر أن اجتمع كل من الفنان حميد الشاعري، ومصطفى قمر في ديو غنائي جديد، يستعدان لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بعد مرور سنوات على التعاون بينهما في أغنية "غزالي".

وتواجد كل منهما في الاستوديو لبدء تسجيل الأغنية ووضع اللمسات النهائية عليها وسط فريق العمل.

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