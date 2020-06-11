شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رب بنتى ما تشوفنى".. آيتن عامر تقود سيارة أطفال فى الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخفة دمها المعتادة نشرت الفنانة آيتن عامر فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، من أمام منزلها، وهى تقود "سيارة أطفال"، وعلقت آيتن على الفيديو قائلة، "اوعى السريع.. يا رب بنتى ما تشوفنى"، حيث داعبها بعض أصدقائها من الوسط الفنى على الفيديو الكوميدى، حيث علق أحمد الشامى قائلا "متتهواريش خدى بالك".



آيتن عامر

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ايتن

وكانت آيتن عامر شاركت جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها علي تطبيق "تيك توك"، مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، أستوحا بها شخصية النجمين نيللي كريم وآسر ياسين فى مسلسل "بـ100 وش"، والذي نال عدد كبير من الإعجابات تخطت 27 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.

آيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدور "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت آيتن ، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.

"فرصة تانية" عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.