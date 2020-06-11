شكرا لقرائتكم خبر عن أول وآخر صورة لنيللى كريم على انستجرام.. هل تغيرت ملامحها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة نيللى كريم عالم انستجرام يوم 27يناير 2014 وكانت أول صورة لها على حسابها فى ذلك الوقت، والصورة وهى فى مرحلة الشباب، وتحرص نيللى على مشاركة متابعيها ويبلغ عددهم 6 ملايين صور لها من رحلاتها و سفريتها، و كواليس تصوير مسلسلاتها و دائما تحب تشارك بصور لها وهى على البحر أو صور قديمة، وأيضا جلسات التصوير التى تخضع لها، ويتميز حساب نيللى كريم بالجمال فى الصور.

نشرت نيللى آخر صورة لها من 6 أيام وهى على بحر و برزت جمال لون عينها، فمن أول صورة لآخر صورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام هل تغيرت ملامحها أم مازالت محتفظة بجمالها.

الصورة الأولي

أخر صورة

Advertisements

وتواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.

ومن أبرز عوامل نجاح نيللى هذا العام هو التغيير الكامل الذى قدمته فى مسلسلها الأخير، حيث اتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاحا كبيرا، بعد عدة سنوات طويلة قضتها فى عالم الدراما الرومانسية والتراجيدى.