شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ضياء يطرح دعاء "بإيدك الحياة" لرفع البلاء عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الملحن محمد ضياء فيديو كليب لأحدث أعماله الفنية وهو دعاء دينى جديد بعنوان "بإيدك الحياة" غناء المطربة ندى مدحت من تلحينه وتوزيعه على قناته على موقع يوتيوب، بالتزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

"بإيدك الحياة" كلمات الشاعر أحمد شتا، فيدعى به ويقول: من قلبي طالب رحمتك وانت مجيب الدعاء.. يا رب أملي محبتك.. اقبل مني الرجاء.. احنا بنغلط كتير وانت يا رب الكبير.. ارفع عنا البلاء.. ع الارض كتير ذنوب واحنا بشر ضعاف.. انت رب القلوب وانا من غضبك بخاف.. بحق دعوة طفل.. ارحمنا يا الله.. انت بإيدك هدانا وبإيدك الحياة.

الدعاء غناء المطربة الصاعدة ندى مدحت والتى أعلن الملحن محمد ضياء عن اكتشافه لها ووصفها بانها موهبة متميزة ينتظرها مستقبل باهر فهي تمتلك صوت قوي ومخارج ألفاظ صحيحة رغم صغر سنها.

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جدير بالذكر أن الملحن محمد ضياء يقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لميني ألبوم من غناء ندى مدحت سيتم طرحه قريبا.