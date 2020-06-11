شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه توقع صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع ديزنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "اندبندنت" أن الفنانة العالمية بيونسيه فى طريقها للتوقيع على صفقة ضخمة بقيمة100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) للعمل فى ثلاثة أفلام لديزني.

ووفقا لتقرير الصحيفة، أكدت أنه من المقرر أن تظهر المغنية فى الموسيقى التصويرية لفيلم شركة "مارفل"، Black Panther ، المقرر إصداره العام المقبل، بالإضافة إلى فيلمين آخرين.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن"، إن بيونسيه أصبحت لاعبًا رئيسيًا لشركة ديزنى قائلا :"هي مناسبة تمامًا لعلامتها التجارية".

وفى سياق آخر شاركت النجمة العالمية بيونسيه في احتفالية Dear Class 2020 للإحتفال بتخرج الطلبة في زمن تفشي فيروس كورونا، وهي احدي مبادرات ميشيل أوباما زوجة الرئيس الإمريكي السابق.

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ووجهت بيونسيه الشكر للرئيس السابق للولايات الأمريكية وزوجته علي المبادرة وسط الظروف التي تمر بها أمريكا وأضافت “ نحن فخورون بك شكرًا لك على استخدام صوتك للتأكيد علي أن حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة مهمة، مؤكدة آن قتل جورج فلويد ، والعديد من الآخرين من قبله تركنا جميعًا محطمين و ترك أمريكا بأكملها تبحث عن إجابات لأسئلة حول ما وصلنا له.

ووجهت خطابها للخريجين لعام 2020، بأن يعطوا لأنفسهم الوقت لشكر أفراد عائلتهم ومجتمهم لدعمهم في هذه الظروف الصعبة مؤكده آنها تعلم مدي صعوبة الفترة فيما بعد التخرج لأكتشاف العالم ومجال العمل موضحه أنها عانت كثيرا لشق طريقها في وقت لم يكن هناك الكثير من النساء يحققن ما تحلم به، موضحة أن العالم يحترمك بقدر ما تحترم نفسك وتقدرها ويجب عليكم ألا تقارنوا آنفسكم باحد كونوا انفسكم.