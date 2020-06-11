شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى من نبيل الحلفاوى بسبب "فواتير الغاز".. اعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن حيرته بسبب "فواتير" الغاز التى لا يقوم بدفعها منذ شهر مارس الماضى، حيث أكد أن فاتور شهر مارس هى الأخيرة التى دفها حتى الان، وحينما حاول كتابة بيانات الشهور الماضية لم يتم قبولها، حيث علق عبر حسابه على "تويتر"، "آخر فاتورة غاز دفعتها كانت فى مارس.. يعني أبريل ومايو ويونيو ما اتدفعوش.. حاولت أبلغ القراءة على النت وكتبت البيانات بدقة مستعينا بفاتورة مارس.. فلم يتقبلها قائلا غير صحيحة. حاولت الاتصال بـ 1122 الرقم غير موجود ومن الأرضى ماجمعش.. وهل القراءة المتراكمة هتتقسم على عدد الشهور ولاّ إيه؟



نبيل الحلفاوى على تويتر

وكان الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، قد أشاد بالروح التى جمعت الفنانين ياسر جلال وعمرو يوسف فى فيديو الخليج 365 فيما يخص تعاقد الأول ‏على أداء شخصية خالد بن الوليد بدلا من الثانى بعد اعتذاره، مشبها الموقف بأخلاق الزمن الجميل قائلا: "حتى لا يتحسر البعض على ‏أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله.. تحية للزميلين المحترمين ياسر جلال وعمرو يوسف".‏

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‎"‎الخليج 365"، كان شاهدا على هذا اللقاء الذى جمع النجمين الموهوبين، ليقدم كل منهما باقة ورد للآخر محملة بكل كلمات الحب ‏والعرفان، ونشر "فيديو" حصرى يشرح فيه النجم ياسر جلال كواليس ترشيحه ‏للعب دور الصحابى خالد بن الوليد، حيث قال: "‏كلمتنى شركة سينرجى عشان ‏أعمل شخصية خالد بن الوليد فى مسلسل سيف الله، ومعلوماتى إن النجم ‏الكبير عمرو يوسف بيعمل ‏الشخصية، مكنش ينفع أرد بالموافقة أو ‏الرفض قبل أن أتحدث مع أخى عمرو يوسف للتأكد من أنه اعتذر عن ‏الدور".‏