شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يؤجل إصدار أغنيته الجديدة بسبب مشاكل شاكوش مع النقابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم أحمد سعد تأجيل إصدار أغنيته الجديدة "١٠٠حساب" التى يشاركه فيها الغناء حسن شاكوش، وذلك بعد أن هددت نقابة المهن الموسيقية شاكوش باللجوء إلى القضاء في حالة طرح الأغنية، وقال سعد إنه قام بالاتصال بنقيب الموسيقيين هاني شاكر وقال له هذه لوائح وقوانين ولن يتنازل عنها، لذلك اتخذ قرار التأجيل حتي لايكون ضد قرارت النقابة واحتراما لهيبتها لحين إنهاء مشكلة شاكوش معهم. Advertisements كان من المفترض أن النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش يطرحان أغنية "100 حساب" اليوم على عدد من القنوات والمحطات الإذاعية، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

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