شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تناشد الجميع للمشاركة فى المظاهرات وتؤكد : سأتواجد أسبوعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة مادونا باتت مؤمنة بالاحتجاجات الأمريكية ضد الحكومة أكثر من أي وقت مضى، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة من خلال تظاهرات الأمس الأربعاء، التي شاركت فيها وظهر إلي جانبها اثنان من المتظاهرين، وأكدت أنها لن تكتفي بمشاركتها السابقة وإنما ستحرض على المشاركة كل أربعاء في حملة Black Lives Matter، كما أكدت أنها لم تتمالك دموعها أثناء الاستماع إلى قصص الأمهات عن ابناءهم اللاتي فقدانهم خلال المظاهرات.



مادونا فى الاحتجاجات

كما اكدت مادونا عن أنها تعتز بمقابلة ناشطين تشرفت بالحديث إليهما، وهما التي تواجدت معهما في الصورة أثناء المشاركة خلال الاحتجاجات.

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مادونا

وكانت شاركت الفنانة العالمية مادونا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية "لندن"، وأكدت أن التواجد في المظاهرات كان شرفا عظيما للجميع، مشيرة إلى أن أطفالها شعروا بالإثارة خلال الاحتجاجات.

وقالت مادونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل :"احتجاج سلمي مع "فام" في المملكة المتحدة سرنا من البرلمان إلى 10 داونينج ستريت... لقد كان شرفاً لنا جميعاً أن نكون هناك.. شعر أطفالي بالإثارة لكونهم هناك".

وتجاهلت مادونا تماما اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وهو ما ظهر بوضوح خلال تواجدها بمسيرة احتجاجية في لندن فلم تهتم مادونا ذات الـ ( 61 عام ) بارتداء القناع الطبي الازم حتي لا تصاب بفيروس كورونا الذي يحصد الأرواح حاليا .