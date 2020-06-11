شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأعمال المسرحية للراحل محمود مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحل عن عالمنا فجر اليوم الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 68 عاما ، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ، وقد عرف الفنان الراحل في الوسط الفني بكونه هادئ الطباع وانحصر لمدة طويلة في أدوار " الطيب " بسبب ملامحه الطيبة، فقد تخرج مسعود من المعهد العالي للفنون المسرحية عام ٧٥ ، وعمل في مسرح الطليعة عقب تخرجه ، ثم أنطلق بعد ذلك ليقدم أدوار عدة في السينما والتلفزيون .

وبالرغم من تقديم العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون إلا أنه لم يستطع أن يبعد عن المسرح طيلة حياته الفنية ، فكان يقدم مسرحية كل فترة ليست بعيدة ، ومن الأعمال المسرحية الذي قدمها الفنان الراحل ، مسرحية " الرقص مع الزمن " ، و " أبو زيد الهلالي " و " مع خالص تحياتي " و " مسافر ليل " و " الساحرة " ، و " اسكندرية والمحبوب " ، و " ملك الأمراء " و " عباس في الباي باي " و " مولد وصاحبه غايب " و " خداع البصر " و " كان جدع " ، و" المحظوظ " و " ورد الجناين " .

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وكان أخر أعماله المسرحية التي قدمها عرض " حوش بديعة " عام ٢٠١٦ ، والذي كان يعرض علي خشبة المسرح العائم ، والعرض غنائي استعراضي درامي يتناول مشكلة المتسولين وما مدى سيطرتهم على، عقول بعضهم دائما بالسلب، من بطولة انتصار، مونيا، إنجى خطاب، سليمان عيد،أحمد صيام،أشرف مصيلحى، محمود مسعود،نوال سمير،أشرف عبد الفضيل، عبير مكاوى،إسلام عبد الشفيع،محمد كوتى،يشارك بالغناء المطرب نادر أبو الليف، الملحن حسن إش إش، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج ياسر صادق ومساعد مخرج فاطمة بيومى والتى تشارك فى التمثيل بالعرض، وتصوير مارك رفعت إشراف عام مجدى صبحى.