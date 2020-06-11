شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو فندق الحجر.. نجل محمد عبده يوضح حقيقة إصابة والده بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح عبد الرحمن عبده نجل الفنان الكبير محمد عبده حقيقة الشائعات عن إصابة والده بفيروس كورونا، والتى انتشرت بعد تداول فيديو له وهو يرتدى كمامة ويدخل لأحد الفنادق ما فسره البعض بذهابه إليه لخضوعه للحجر الصحى، لينفى ابنه ذلك بشكل كامل، قائلا :"يا حبايبى والدى بخير.. أنتم بخير؟".



نجل محمد عبده

كما كتب الشاعر صالح الشادى صديق الفنان محمد عبده، عبر حسابه بموقع "تويتر" :"الصديق الغالى فنان العرب محمد عبده بخير، ويتمتع بالصحة والعافية فى منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الأحمر، ولا حقيقة لما يُشاع حول صحته -حفظه الله- ورعاه".

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صالح الشادي

وكان شارك فنان العرب محمد عبده إلى جانب عدد من نجوم السعودية أوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة، وهم طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.

وقال الشاعر أبو راس إن هذا العمل الوطني والذي استوحى فكرته من تنوع وتعدد مناطق المملكة ويحكي روائعها في حضن وطن معطاء، استعرض الصور النمطية التي تتميز بها المملكة باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وتتفق على حب الوطن وبنائه والتفاف أبنائه حول قيادته الرشيدة.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان العرب محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصراً عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".