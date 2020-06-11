شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حينما يذكر التاريخ ويتحدث عن شخصيات فارقت الحياة وتعيش بيننا بأعمالها ولن تموت أبدا سيكون الفنان القدير حسن حسنى أبرزهم، وحينما يكتب التاريخ بأحرف من نور عن نجوم رسمو ا البهجة طيلة حياتهم الفنية وكانوا أيقونة نجاح العديد من الأعمال السينمائية والدرامية بالتأكيد سيكون حسن حسنى في المقدمة.

وينشر الخليج 365 صورا من آخر ظهور للراحل، على الرغم من أن "عم حسن" كما كان يحب أن ينادوه كان قلما أن يهتم بالتصوير أو يقوم عمل سيشن تصوير مثل باقى النجوم ، وربما أنه لم يقم بعمل سيشن تصوير طوال مشواره الفنى وهذه عادته ومعروفة عنه منذ زمن، ولذلك كان هذه الصور من أجمل واروع الصور قام بتصويرها لأنها لم تخل من خفة دمه.

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفي منذ أيام عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.