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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيله لأكتوبر بسبب فيروس كورونا.. كلام نهائى.. إلغاء إقامة مهرجان Coachella والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صٌدم الكثير من محبي وعشاق الموسيقى والغناء بالإعلان الرسمي عن إلغاء فعاليات مهرجان " Coachella " لهذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا " Covid-19 " و الذي كان من المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل بعد ان تم تأجيل موعد إقامته الرسمي في شهر ابريل الماضي، ليتم إقامته في عام 2021 ، و من المعروف أن مهرجان " Coachella " يضم عادة مجموعة من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، و هو ما أكده عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " tmz " .
الغاء المهرجان
وقد أشار الموقع أن القائمون علي المهرجان لم يقرروا بعد إعادته في أبريل و هو موعدة الطبيعي أو الانتظار حتى أكتوبر 2021 للوصول لمرحلة أمان أكبر و استقرار الأوضاع .
كما لم يكشف منظمو المهرجان إذا كان جدول تقسيم النجوم سيكونن كما هو بالفعاليات التي ستقام في 2021 ام سيتم تعديلها كليا .
وحسب موقع " tmz " أن احدي مسؤولي الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد أمرا بإلغاء الحدث الضخم الذي كان من المقرر أن يقام شهر أكتوبر المقبل مشيرا إلى مخاوفه من زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا .
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