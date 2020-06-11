شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو: محدش يكلم لى حد شكرا أمى ماتت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب الشعبى "شيكو" وفاة والدته بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، وبعد يومين من استغاثة لتوفير غرفة رعاية مركزة لها فى أحد المستشفيات.

وقال شيكو فى فيديو عبر حسابه على فيس بوك "محدش يكلم لى حد شكرًا أمى ماتت، شكرا أمى ماتت" ثم دخل فى نوبة بكاء.

كان المطرب الشعبى شيكو قد نشر الأيام الماضية فيديو عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وهو داخل سياراته يستغيث بأى شخص لإنقاذ والدته المسنة التى يشتبها بإصابتها بفيروس كورونا".

يذكر أن المطرب شيكو كان يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير كليب جديد بعنوان "ربنا يتمم بخير" من ألبومه الأخير "كل 6 ساعات" مع المخرج محمد فيضى.

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وطرح شيكو مؤخراً ألبومه "6 ساعات" فى مارس الماضى وهو من إنتاج تركى ميديا هاوس وتوزيع مزيكا وتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا وسامح عبد الفضيل وسيد الشاعر ومنعم ومحمد غنيم ومحمود عز وشريف حمدان والتوزيع الموسيقى وأشرف البرنس وباسم منير ومحمد طه وصور منه أغنيتين وهما أبو شكة، ولك يوم يا ظالم.