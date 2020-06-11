شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الفنانة نور بالحجاب فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نور اللبنانية بالحجاب في جلسة تصوير جديدة لها وفستان لونه بنفسجي أكمامه طويلة، ومكياج هادئ، ولأول مرة تظهر نور بالحجاب في جلسة تصوير لصالح مجلة فوج عربية. وكانت الفنانة نور تألقت خلال الفترة الماضية، وتحديداً فى ماراثون دراما رمضان عبر تألقها فى مسلسل البرنس من بوابة شخصية علا التي تزوجت محمد رمضان فى نهاية أحداث المسلسل. Advertisements وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم..‎

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