شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون مشاهدة فى نص ساعة.. ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور لها من سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر تتفاعل النجمة ياسمين عبد العزيز مع متابعيها بمشاركتهم لحظاتها، مثلما ظهر مؤخراً حينما قامت بنشر فيديو قصير من داخل سيارتها، علي أنغام أحد أغاني حميد الشاعري مثلما ظهر فى التعليقات التي تفاعلت مع الفيديو والتي لم تصل مدته إلي 3 ثواني حتي حقق خلال نصف ساعة علي حسابها الرسمي على موقع انستجرام قرابة ربع مليون مشاهدة.



ياسمين عبد العزيز

كما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ممن أثنوا علي مسلسلها الأخير "ونحب تاني ليه"، .. التي شاركت به خلال مارثون دراما رمضان الماضي حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.

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يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ونحب تانى ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم.



فيديو ياسمين القصير اقترب من 300 الف مشاهدة

وشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان حمدى الميرغنى، والفنان وبيومى فؤاد، ومصطفى أبو سريع، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد محمود، وآخرون من النجوم.