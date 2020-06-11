شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الخبير الإعلانى طارق نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت السيدة بسمة نور، شقيقة الخبير الإعلانى طارق نور، حيث حرص عدد كبير من الإعلاميين على نعي الراحلة ومواساة طارق نور عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements وحرص عدد كبير من الإعلاميين وأصدقاء طارق نور على نعي الراحلة ومواساة طارق نور عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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