زوجته وجوائزه واهم ادواره .. ما لا تعرفه عن بيتر دينكلاج اشهر قزم فى العالم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع احتفال بيتر دينكلاج أشهر قزم في العالم بعيد ميلاده الـ 41 وسط احتفاء من جانب محبيه حول العالم ممن آمنوا بموهبته وأعجبوا بمسيرته الفنية التي لم تكن سهلة علي الإطلاق، نتحدث عن الممثّل ومُنتِج الأفلام الأمريكي بيتر دينكلاج الذى ولد زي النهارده، والذى نسلط الضوء عليه من خلال 7 معلومات.

أشهر أدواره " شخصية تيريون لانستر في المسلسل التلفزيوني الشهير Game of Thrones.



بيتر دينكلاج

تمكن من الحصول على جائزة جولدْن جلُوب وجائزتي "إيمي" و"برايم تايم".



بيتر دينكلاج

من أبرز الأفلام التي شهدت تألق منه ” The Chronicles of Narnia: Prince Caspian” ،” X-Men – Days of

متزوج من مخرجة مسرحية باسم اريكا شميدت، منذ عام 2005.

مع زوجته

في عام 2011، حظي بيتر وإريكا معاً بأول طفل لهم، .. وهي ابنة تدعى زيليغ.

كان أول خيار للروائي جورج مارتن لأداء شخصية تيريون، فلم يأخذ أي ممثل أخر بعين الاعتبار وفقاً لتصريحاته بعد عرض مسلسل "صراع العروش"، .. وهو الرهان الذى أثبت صحته مع الجوائز والإشادات الذى نالها.

صنفته صحيفة نيويورك تايمز عام 2011 بأنه واحد من ثماني ممثلين طوروا التليفزيون إلي ما يضاهي السينما.



بيتر دينكلاج مع زوجته

حينما كان طفلاً في المدرسة توجب عليه أداء الدور الرئيسي لأحد مسرحيات مدرسته، "The Velveteen Rabbit"، وصرح بأنه تم استقباله بتصفيق حار ما عزز من ثقته ليستمر بالمشاركة في نادي الدراما حتى تخرج من مدرسة ديلبارتون عام 1987.