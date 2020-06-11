شكرا لقرائتكم خبر عن من 28 سنة.. الأميرة ديانا ودنيا سمير غانم فى صورة واحدة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الإعلامي رامي رضوان صورة نادرة لزوجته النجمة دنيا سمير غانم من الطفولة، وهي الصورة التي جمعتها مع الأميرة ديانا، مثلما ظهر عبر حساب الإعلامي رامي رضوان الرسمي على موقع انستجرام، والذى علق على الصورة بالكشف عن كواليسها حين كتب أنها جاءت خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر أثناء افتتاحها إحدى المكتبات.



الصورة الأولي التي نشرها رامي رضوان

حيث كتب : "مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة، .. مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتح احدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي، الصورة التانية هتوضح؟".



دنيا سمير غانم مع الاميرة ديانا

جدير بالذكر أن الأميرة ديانا سبق وزارت مصر عام 1992 حيث قامت حينها بزيارة الجامع الأزهر وبعض المناطق السياحية التي حرصت على رؤيتها، كما صادفت تلك الزيارة سلامها علي الفنانة دنيا سمير غانم كما يظهر خلال الصورة.

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على جانب آخر حرصت النجمة دنيا سمير غانم، عن مساندة الفنان أشرف زكي أثناء عمليته الجراحية الأخيرة حين تمنت الشفاء ودوام الصحة له بعد خضوعة لعملية جراحية، ونشرت دنيا صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.