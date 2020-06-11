شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى: "ماما ما زالت فى الرعاية المركزة وحالتها لم تتحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى، لـ"الخليج 365"، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، مؤكدة أن والدتها ما زالت في العناية المركزة، وعلى نفس الجهاز وحالتها لم تتحسن حتى الآن، وتمنت الشفاء لها ولكل مريض يعانى من فيروس كورونا.

وتم تداول صورة للفنانة رجاء الجداوى مع أحفادها، وحساب وهمى على اسم الفنانة الكبيرة، تقول فيه: "الحمد لله فرحانة أوى ان رجعتلكوا البيت ياحبايبي" مما نفته ابنتها أميرة وأكدت أنها مازالت في الرعاية بالمستشفى حتى الآن.

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وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وكانت رجاء الجداوى قد دخلت العناية المركزة الأسابيع الماضية، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، وتم وضعها على "جهاز CPAP".