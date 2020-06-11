شكرا لقرائتكم خبر عن إيجى ازيليا تفجر مفاجأة: لدى ابن وانتظرت الوقت المناسب لأعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت النجمة العالمى إيجى ازيليا واحدة من أكثر المفاجآت غير المتوقعة، وهى أن النجمة البالغة من العمر 30 عاما أم، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "جاست جيرد".

فقد كشفت إيجي ازيليا عبر الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع Instagram، والتى تضم أكثر من 13.4 مليون شخص، أنها لديها ابن، فكتبت "ظللت أنتظر الوقت المناسب لأعلن لكنى أشعر أنه كلما مر الوقت كلما أدركت أننى سأشعر دائما بالقلق من إعلان هذا الخبر المهم للعالم، وهى الكلمات التى أثارت بها ازيليا الكثير من الجدل.

الغريب أن النجمة الشهيرة لم تكشف عن أى معلومات خاصة بابنها مثل اسمه أو أين ومتى ولد، لكنها فضلت أن تكون قصة ابنها محط تركيز الكثيرين، خاصة وسائل الإعلام وكأنها تسعى للبحث عن تسليط الأضواء من جديد عليها.

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يذكر أن إيجى إزيليا بدأت حياتها المهنية كمغنية محترفة فى عام 2011 فقد استطاعت أن تبهر عشاق موسيقي الراب باعمالها الغنائية المميزة ، و قدمت عددا من الأغانى الناجحة، ومن أبرزها "sally walker" و"started" و"kream" و " fancy " و " pretty girls " ، وغيرها.