شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل طرح فيلمها الجديد لصيف 2021.. سلمى حايك: أشعر بالصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة العالمية سلمي حايك، عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard ، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف عام 2021. أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".



سلمي حايك

و The Hitman's Wife's Bodyguard فيلم كوميدي أمريكي من إخراج باتريك هيوز وتأليف توم أوكونور وبراندون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم The Hitman's Bodyguard لعام 2017، من بطولة ريان رينولدز ، صامويل جاكسون، فرانك جريلو ، ريتشارد إي جرانت ، توم هوبر ، أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

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وكانت طالبت النجمة سلمي حايك بتحقيق العدالة في قضية مقتل الشاب جوفاني لوبيز بعدما قامت الشرطة المكسيكية بالقبض عليه والتعامل بعنف معه بحجة عدم ارتدائه الكمامة وسط جائحة كورونا، وهو ما تسبب في موجة غضب شديدة بالمكسيك بعدما رحيل الشاب وظهرت سلمى وهي ترتدي ماسك مكتوب عليه العدالة للشاب جوفاني لوبيز.

من جانب آخر أطلقت الممثلة الأمريكية-المكسيكية سلمى حايك ، التي رشحت من قبل لجائزة الأوسكار، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحثت الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على "التضامن مع المرأة".

وستشرف على الحملة التي تحمل اسم "التضامن مع النساء" مبادرة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء جوتشي الشهيرة وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.