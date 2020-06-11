نجل محمد عبده ينفي إصابة والده بفيروس كورونا: "والدي بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد عبدالرحمن، نجل "فنان العرب" محمد عبده، أن والده بخير، نافيًا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وكتب عبدالرحمن أول أمس الثلاثاء 9 يونيو، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "يا حبايبي والدي بخير.. أنتوا بخير؟"، كما أعاد نشر تغريدة الشاعر السعودي صالح الشادي، والتي قال فيها "الصديق الغالي فنان العرب الأستاذ محمد عبده بخير ويستمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطيء البحر الأحمر، ولا حقيقة لما يشاع حول صحته حفظه الله ورعاه".

كانت صحيفة عكاظ كتبت نقلًا عن مصادر مقربة من الفنان الكبير، كذب ما أشيع، مؤكدة أن صحته جيدة، وأوضحت المصادر حقيقة الفيديو المتداول لعبده والذي ظهر فيه مرتديًا كمامة ويدخل أحد الفنادق، لافتة أنه بالفعل توجه لأحد الفنادق لإجراء بروفات حفله الأخير.