بلال سرور عن أغنيته مع حميد الشاعري: "سافرتلها بلاد.. استنوها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شوّق الملحن بلال سرور جمهوره ومتابعيه، لأغنيته الجديدة التي يتعاون فيها مع الفنان الكبير حميد الشاعري، والتي لم يكشف عن اسمها.
وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أغنيتي مع الفنان الكبير حميد الشاعري سافرتلها بلاد، عشان احطلها وجهة نظر جديدة استنوها".
وأعاد مؤلف الأغنية صابر كمال، ما كتبه بلال، معلقًا "في أغاني بكتبها، وفي أغاني هي اللي بتكتبني، وده حصل في أغاني كتير زي (عم الطبيب، ملطشة القلوب، حكايات الحب، تمن اختيار)".
وتابع "عايز أقول أنّي بقالي تقريباً ١١ سنة بكتب أغاني، دموعي نزلت على الورق وأنا بكتب مرتين، مرة وأنا بكتب غنوة تمن اختيار لتامر حسني، والمرة التانية في الغنوة دي، أتمنى الأوضاع تتحسن والغنوة تنزل وتعجبكم".
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