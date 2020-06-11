نور: كلما قمنا بتعليم أنفسنا كلما أصبحت المرأة أقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة نور اللبنانية عن صورة من جلسة تصوير خضعت لها، لصالح مجلة "Vogue"، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

وكتبت نور في تعليقها على الصورة "كلما قمنا بتعليم أنفسنا، كلما كانت المرأة أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من توبيخها. يشرفني جدًا أن أكون جزءًا من vogue arabia يونيو 2020 مشكلة مخصصة لوطني لبنان وشعبه الرائع".

جدير بالذكر أن نور شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر، تأليف وإخراج محمد سامي.