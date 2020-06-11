ابنة رجاء الجداوي لمصراوي: "والدتي لم تخرج من غرفة العناية المركزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إن والدتها لم تخرج حتى الآن من غرفة العناية المركزة.

وأضافت "أميرة" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا جديد في الحالة الصحية لوالدتها، خاصة أنها ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي "سباب"، ولم تخرج من غرفة العناية المركزة كما أشاع البعض.

وكانت النجمة الكبيرة قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية، وبعد ارتفاع في درجة حرارتها تم نقلها غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

ومنذ أيام كشف الطبيب المعالج للنجمة الكبيرة أنه تم حقنها ببلازما المتعافين، ومازال الفريق الطبي في انتظار نتيجة الحقن.