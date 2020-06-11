نبيل الحلفاوي يقدم واجب العزاء لابنة محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تقديم واجب التعازي لأسرة الفنان الراحل محمود مسعود، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 يونيو.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "رحم الله زميلنا الفنان محمود مسعود وخالص العزاء لابنته الزميلة إيمان مسعود ولكل أسرته ومحبيه".

كانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت خبر وفاة الفنان الكبير عبر صفحتها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وقامت أسرته صباح اليوم بالصلاة عليه ودفنه في مقابر عائلته.