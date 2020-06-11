فيديو.. ياسمين عبدالعزيز تستمع لحميد الشاعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها داخل سيارتها، وهي تستمع لأغنية للفنان حميد الشاعري. وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي "ياسمين". وكان الفنان أحمد العوضي، قد أعلن عقد قرانه على الفنانة ياسمين عبدالعزيز في شهر رمضان الماضي. يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، ليلى عز العرب.

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