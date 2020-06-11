محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بصحبة الأميرة ديانا.
وعلق: "مش مهم إن دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم إنها كانت في زيارة في مصر بتفتح إحدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنونة دي".
وظهرت "دنيا" في الصورة وهي طفلة بصحبة أميرة ويلز، في زيارتها لمصر عام 1992، وكانت "دنيا" وقتها تبلغ من العمر 7 سنوات.
من ناحية أخرى، تستعد دنيا سمير غانم، لطرح فيلمها "تسليم أهالي" عقب فتح دور العرض السينمائية، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد أوتاكا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي رضوان ينشر صورة لدنيا سمير غانم بصحبة الأميرة ديانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.