رامي رضوان ينشر صورة لدنيا سمير غانم بصحبة الأميرة ديانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بصحبة الأميرة ديانا.

وعلق: "مش مهم إن دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم إنها كانت في زيارة في مصر بتفتح إحدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنونة دي".

وظهرت "دنيا" في الصورة وهي طفلة بصحبة أميرة ويلز، في زيارتها لمصر عام 1992، وكانت "دنيا" وقتها تبلغ من العمر 7 سنوات.

من ناحية أخرى، تستعد دنيا سمير غانم، لطرح فيلمها "تسليم أهالي" عقب فتح دور العرض السينمائية، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد أوتاكا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.