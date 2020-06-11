"مسيرة لم تنقصها الموهبة بقدر ما نقصتها الحظوظ".. سعيد الحريري ينعى محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

نعى الصحفي اللبناني سعيد الحريري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفنان الكبير محمود مسعود، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 يونيو.

وكتب: "وداعا الممثل المصري محمود مسعود، رحل بصمت بعد مسيرة لم تنقصها الموهبة بقدر ما نقصتها الحظوظ، تميز بأدواره التليفزيونية وبأدائه الرصين، ومن أبرز أعماله القضاء في الإسلام، أفراح إبليس، أم كلثوم، نسيم الروح، عوالم خفية، حارة اليهود، وغيرها".

ورحل الفنان محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 68 عاما، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وللفنان الراحل عددا من الأعمال الهامة أبرزها "رجل الأقدار"، "أفراح إبليس"، "أم كلثوم"، "جمهورية زفتى"، "سعد اليتيم"، "إمرأة آيلة للسقوط"، وكان آخر أعماله مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في رمضان الماضي.