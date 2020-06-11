وفاة شقيقة الخبير الإعلاني طارق نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، بسمة نور، شقيقة الخبير الإعلاني طارق نور.
ونعت قناة "القاهرة والناس" في بيان لها، شقيقة طارق نور، وجاء في البيان: "تتقدم أسرة القاهرة والناس، بخالص العزاء والمواساة للخبير الإعلاني ومؤسس القناة طارق نور، في وفاة أخته الأستاذة بسمة نور".
وتابع: "نسأل الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعون".
ويُعد طارق نور واحد من أشهر وأهم مخرجي الإعلانات والبرامج، وصاحب صوت مميز حظى بشهرة واسعة.
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