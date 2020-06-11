وفاة شقيقة الخبير الإعلاني طارق نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، بسمة نور، شقيقة الخبير الإعلاني طارق نور.

ونعت قناة "القاهرة والناس" في بيان لها، شقيقة طارق نور، وجاء في البيان: "تتقدم أسرة القاهرة والناس، بخالص العزاء والمواساة للخبير الإعلاني ومؤسس القناة طارق نور، في وفاة أخته الأستاذة بسمة نور".

وتابع: "نسأل الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعون".

ويُعد طارق نور واحد من أشهر وأهم مخرجي الإعلانات والبرامج، وصاحب صوت مميز حظى بشهرة واسعة.