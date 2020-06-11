فيديو .. إليسا تحتفل بيوم الخميس على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة إليسا فيديو ترفيهي للاحتفال بيوم الخميس، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". واستعانت إليسا بالأغنية الشهير "هلا بالخميس"للفنان معن برغوث. Advertisements يذكر أن آخر إصدارات إليسا الغنائية كانت من خلال أغنية قهوة الماضي، والتي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري. والتي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري. View this post on Instagram ‎"هلا بالخميس " #elissa #elissakh #elissazkh #halabilkhamis #weekend #weekendvibes✌️ A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jun 11, 2020 at 5:29am PDT

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