نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو من داخل صالة المطار، أثناء رحلته لتصوير فيلمه "أشباح أوروبا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق الفيشاوي على الفيديو قائلا: "من رحلة تصوير فيلم أشباح أوروبا بدايات 2020 أيام ما كان لسه في مطارات". أيام ما كان لسه في مطارات". يستعد الفيشاوي في الفترة الحالية لفيلمه السينمائي الجديد "الحارث" وتشاركه بطولته الفنانة ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، علي الطيب، أسماء أبو اليزيد". شاهد الفيديو من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات تصوير فيلمه "أشباح أوروبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.