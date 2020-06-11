بعد زواجه.. محمد الشرنوبي يعيش حالة من الاستقرار الفني والاجتماعي

استطاع الفنان محمد الشرنوبي استعادة نجاحه الفني والاجتماعي، بعد زواجه أمس الأربعاء من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وبمشاركته في المسلسل الجديد "ليه لأ".

واجه الشرنوبي في العامين الماضيين العديد من المشاكل الأسرية والفنية، بداية من خطبته للمنتجة سارة الطباخ والتي أنتجت له أولى ألبوماته الغنائية "زي الفصول الأربعة"، وحدثت الخطبة رغما عن أسرته الأمر الذي جعل بينه وبين والده بالأخص العديد من المشكلات، وسارت الأمور بشكل

طبيعي حتى انفصاله عنها واحتكاره فنيا وعدم استطاعته لإنتاج أي أعمال فنية حسب بنود العقد الذي أمضاه مع شركتها.

وبالرغم من ذلك شارك الشرنوبي في قصة من قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" وحقق وقتها نجاحا كبيرا وقت عرض الحلقة، فأتت مشاركته له بالمشاكل حيث يمنع العقد أن يتعاقد على أي عمل فني جديد دون الرجوع للشركة

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المنتجة.

ومع نهاية عام 2019 خاصة في شهر ديسمبر، أعلن خطبته على راندا رياض في احتفال عائلي بسيط، ليستكمل بعدها حلقات من النجاح، تكللت في عام 2020 بزواجه منها بالرغم من الظروف العصيبة التي تمنع التجمعات تبعا للإجراءات الوقائية للوقاية من وباء كورونا، حيث اقتصر الحفل على أسرة العروسين، وأخذ بعض الصور التذكارية في حديقة المنزل.

ومن الناحية الفنية يشارك الشرنوبي درامياً لهذا العام من خلال مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض الآن عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وبهذا يكون عام 2020 صفحة فنية وأسرية جديدة في حياة الشرنوبي.