في مشهد كوميدي للفنانة آيتن عامر، استخدمت إحدى عربات ابنتها الصغيرة لقيادتها في إحدى الشوارع، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت آيتن على الفيديو قائلة: "أوعى السريع، يارب بنتي ماتشوفني". يذكر أن آيتن شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية" بجانب مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم "أحمد مجدي، نهال عنبر، ياسمين صبري، هبة مجدي، دياب"، إخراج :مرقس عادل. Advertisements View this post on Instagram اوعى السريع 💨🚗 يا رب بنتى ما تشوفنى 😂 🎥 by @ezzelarab_official A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on Jun 11, 2020 at 3:08am PDT

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كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو ضاحك.. آيتن عامر: أتمنى ألا تراني ابنتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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