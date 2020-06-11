كريم فهمي: فيلم علي بابا قريباً على شاشات التلفاز

نشر الفنان كريم فهمي صورة من فيلمه "علي بابا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق كريم على الصورة قائلاً:" من كواليس فيلم علي بابا من اكتر الافلام اللي بحبها ، استنوه قريبا جدا علي شاشات التليفزيون". الافلام اللي بحبها ، استنوه قريبا جدا علي شاشات التليفزيون".

يذكر أن "فهمي" قد شارك في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل ""ونحب تاني ليه"، وحقق نجاح جماهيري كبير وقت عرضه، وتصدر محركات البحث المختلفة على مدار شهر رمضان الكريم، وشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما "ياسمين عبد العزيز، شريف منير، ، سوسن بدر،ليلى عز العرب،"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري. ليه"، وحقق نجاح جماهيري كبير وقت عرضه، وتصدر محركات البحث المختلفة على مدار شهر رمضان الكريم، وشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما "ياسمين عبد العزيز، شريف منير، ، سوسن بدر،ليلى عز العرب،"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

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