سيرين عبدالنور تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ابنتها بعيد ميلادها التاسع، بصورة تجمعهما نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.
علقت عبدالنور على الصورة قائلة "صاروا 9 سنين عقبال المية يا قلبي انتي، يارباحميلي اياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير".
تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة سيرين
يذكر أن أحدث أعمال سيرين عبدالنور هو مسلسل الديفا والذي عُرض العام الماضي ومن بطولة يعقوب الفرحان وغيرهما من نجوم الوطن العربي، كما تنتظر عرض مسلسلها الجديد دانتيل مع محمود نصر.
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