نيقولا معوض: هناك سعادة في عدم القيام بأى شيء

نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "أن هناك سعادة في عدم القيامبشيء.
وأضاف أن عدم القيام بأي أمر ليس بالأمر الضار ولكنه قد يكون في أحيانًا أخرى علاجلإجتهادك في العديد من الأشياء التي تحاول جاهدًا للقيام بها.
يذكر أن أحدث أعمال نيقولا هو مسلسل العودة مع اللبنانية دانييلا رحمة ورودريغ سليمان، كذلك ينتظر عرض فيلمه العالمي ابنه الوحيد.
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