نيقولا معوض: هناك سعادة في عدم القيام بأى شيء

نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "أن هناك سعادة في عدم القيام

بشيء.

وأضاف أن عدم القيام بأي أمر ليس بالأمر الضار ولكنه قد يكون في أحيانًا أخرى علاج

لإجتهادك في العديد من الأشياء التي تحاول جاهدًا للقيام بها.

Advertisements

يذكر أن أحدث أعمال نيقولا هو مسلسل العودة مع اللبنانية دانييلا رحمة ورودريغ سليمان، كذلك ينتظر عرض فيلمه العالمي ابنه الوحيد.