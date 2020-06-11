فن ومشاهير

نيقولا معوض: هناك سعادة في عدم القيام بأى شيء

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نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "أن هناك سعادة في عدم القيام

بشيء. 

وأضاف أن عدم القيام بأي أمر ليس بالأمر الضار ولكنه قد يكون في أحيانًا أخرى علاج

لإجتهادك في العديد من الأشياء التي تحاول جاهدًا للقيام بها. 

 

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يذكر أن أحدث أعمال نيقولا هو مسلسل العودة مع اللبنانية دانييلا رحمة ورودريغ سليمان، كذلك ينتظر عرض فيلمه العالمي ابنه الوحيد.

 

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