مراهق أمريكي يدخل موسوعة “غينيس” لأكبر تجويف فم في العالم

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وأدرك فيليب أنجوس، البالغ من العمر 16 عاما، لأول مرة أن فمه كان أكبر من المتوسط، حيث كان يعاني من صعوبة في السمع وهو طفل، وعندما كان بعمر التاسعة بدأ أصدقاؤه يعلقون على فجوة فمه الواسعة.
علم أنجوس لاحقا عن موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية لأكبر تجويف فم في العالم، وقرأ عن صاحب الرقم القياسي لعام 2017، الألماني بيرند شميدت، الذي يمكنه فتح فمه باتساع 3.46 بوصة.
وقدم أنجوس طلبه إلى موسوعة ”غينيس“ وتغلب على المراهق إسحاق جونسون، وكان جونسون قادرا على توسيع فمه بمقدار 3.67 بوصة أي (9.34 سنتيمتر).
وفي 5 نوفمبر 2019، حصل أنجوس على هذا اللقب، حيث بلغت فجوة فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر، ليصبح صاحب أكبر فجوة فم في العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.